Блогер Голиков в эфире СТВ предложил «за одну ночь очистить страну от беспорядка, от вражеских символов»

Провластный блогер Алексей Голиков в эфире СТВ предложил «за одну ночь очистить страну от беспорядка, от вражеских символов».

«Что еще нужно показать, чтобы при криках "Жыве Беларусь" в Новой Боровой в дорогие стеклопакеты полетели булыжники? Там каждая квартира стоит 200 тысяч баксов», — спрашивает Голиков в своем обращении к «нашему беларускому обществу».

Кроме этого, блогер предлагает срезать бчб-символику, звонить в милицию при виде «несущих негосударственный флаг», кидать снежками в протестующих, выкрикивающих «Жыве Беларусь».

«Вы скажете, есть государство, мы платим налоги, вот пусть и разбирается. Государство начинает разбираться силовиками, вы стонете о насилии. Запомните, в любом насилии, даже государственном, есть часть вины каждого из нас», — считает Голиков.

Заканчивает он обращение тем, что можно «очистить страну от беспорядка» за одну ночь, и «в стране восстановится порядок и мир».