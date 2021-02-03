Силовики задержали юриста «Офиса по правам людей с инвалидностью» по делу о мошенничестве

В Минске силовики задержали юриста «Офиса по правам людей с инвалидностью» Олега Граблевского. Об этом в фейсбуке сообщила правозащитница Елена Тонкачева. «Наша Ніва» уточняет, что юрист задержан на трое суток по делу о мошенничестве (статья 209 УК).

По информации Тонкачевой, Граблевского задержали после допроса в Следственном комитете, куда он направился вместе с директором «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергеем Дроздовским.

Позже выяснилось, что Сергей Дроздовский находится под домашним арестом, его адвокат — под подпиской о неразглашении. «Можно только под дверь продукты поставить», — сказала «Медиазоне» жена Граблевского.

2 февраля Дроздовский и Граблевский провели 7 часов на допросе в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.

21 января ДФР КГК начал проверку в отношении сотрудников «Офиса по правам людей с инвалидностью». Правозащитников проверяют на «неправомерное завладение» в 2020 году благотворительными взносами и международной помощью, поступавшими для поддержки беларусов с инвалидностью.

Обновлено в 11:14. Добавлена информация про домашний арест Сергея Дроздовского.