Минчанина приговорили к пяти годам колонии по делу о массовых беспорядках; у него в рюкзаке нашли два коктейля Молотова

Суд Первомайского района Минска приговорил 30-летнего минчанина Никиту Харловича к 5 годам колонии усиленного режима, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщают правозащитники, Харловича задержал ГУБОПиК 27 сентября в минском микрорайоне Курасовщина, в его рюкзаке и пакете нашли два коктейля Молотова.

Харлович, пишет «Вясна», на суде утверждал, что шел топить бутылки в техническом водоеме. По версии следствия, обвиняемый изготовил коктейли Молотова и хранил их у себя в хлеву, а 27 сентября забрал оттуда бутылки и пошел на протест.

Харловичу предъявили обвинение по части 1 статьи 295-3 и части 2 статьи 293 УК. Минчанин признал вину только по первой статье, но сказал, что не собирался участвовать в массовых беспорядках, пишет «Вясна».

Как сообщают правозащитники, на суде был допрошен в качестве свидетеля знакомый Харловича Александр Кочанов. Он не пришел на первое заседание, потому что, как говорил судья, боялся. На втором заседании его допрашивали через скайп. Сам свидетель был в балаклаве и с измененным голосом. По словам Кочанова, Харлович хотел использовать коктейли против сотрудников милиции.

Харлович, пишет «Вясна», на суде заявил, что показания свидетеля-знакомого — «полная клевета и ложь». Он рассказал, что его избили сотрудники ГУБОПиКа.

«Когда это все прекратилось, мне сказали, что, если не хочу повторения, то я должен сказать, что я хотел кинуть бутылки на дорогу, чтобы задержать какой-то транспорт. Я был испуган и подавлен. Я сказал, что они просили. Я чуть не плакал, когда это говорил. Это все снимали на мобильный телефон. В конце я все равно сказал, что на самом деле было, но они убрали уже камеру. Но, видимо, это им не надо было. Они добавили, что это отличный ролик для пресс-службы», — сказал Харлович.