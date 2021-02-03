Директора лидского магазина подарков обвиняют в незаконном пикетировании из‑за продажи товаров с «Погоней»

2 февраля на директора лидского магазина подарков «Хамелеон» составили протокол о незаконном пикетировании (статья 23.34 КоАП) из-за продажи товаров с «Погоней», пишет Onliner.

«Запрета на торговлю этой продукцией нет. Я делала запрос в Минск, запрос к юристам. Покажите хоть одну строчку из кодекса, что это продавать нельзя. Мне нельзя торговать наркотиками — я не торгую», — говорила директор магазина Кристина Иванова милиционеру.

В протоколе написано, что хозяйка магазина «с целью предложения реализации неопределенному кругу лиц в общественном месте выставила на всеобщее обозрение магниты, флажки, майки с символикой бело-красно-белого, таким образом выразив политическо-общественные интересы, то есть приняла участие в пикетировании».

Иванова утверждает, что эти товары не выставлялись в обозреваемой витрине магазина, пишет Onliner, и вообще не понимает, почему ее штрафуют за продажу того, что не запрещено.

«У нас даже не было товаров с бчб-флагами. У нас были кружки с "Погоней", которая имеет статус историко-культурной ценности и официально закреплена как геральдический символ», — говорит она.

В УВД Гродненского облисполкома подтвердили Onliner, что в отношении хозяйки магазина начат административный процесс, связь между кружками и пикетом комментировать отказались.