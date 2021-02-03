Журналистов нескольких изданий не аккредитовали на предварительное слушание по «делу Белгазпромбанка»

Журналистов газет «Белорусы и рынок», «Комсомольская правда в Беларуси», издания Onliner и информагентства «БелаПАН» не аккредитовали на предварительное заседание по «делу Белгазпромбанка», сообщает TUT.by.

OfficeLife также не получил аккредитацию на заседание, сообщили «Медиазоне» журналисты журнала.

В анонсе заседания пресс-служба Верховного суда предупредила, что «в связи с эпидемиологической ситуацией будут приняты меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению социального дистанцирования при рассадке в зале суда».

По словам пресс-секретаря Верховного суда Юлии Лясковой, «допуск в зал осуществляется с учетом количества мест и эпидемиологической обстановки».

TUT.by известно, что на заседание пресс-служба суда аккредитовала журналистов российских СМИ: агентства РИА «Новости», ТАСС, Sputnik.by.

Предварительное заседание по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка», в том числе Виктора Бабарико, пройдет 4 февраля на выездном заседании в суде Московского района. По информации Sputnik, на заседание доставят тех обвиняемых, которые заключили досудебное соглашение со следствием; Виктора Бабарико на заседании не будет. С утра здание суда Московского района оградили забором.

Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем (часть 3 статьи 430 УК, часть 2 стати 235 УК). Его заместителей обвиняют в получении взяток (часть 3 статьи 430 УК).

Кроме того, совладельца и руководителя компании «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняют в даче взятки топ-менеджерам «Белгазпромбанка» в размере не менее 2,4 млн долларов (часть 2 статьи 431 УК).