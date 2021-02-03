Жителя Орши осудили на 15 месяцев колонии по делу об оскорблении Александра Лукашенко

1 февраля суд Оршанского района и Орши приговорил местного жителя Владимира Шинкевича к 1 году 3 месяцам колонии по делу об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК). Решение суда без указания имени и фамилии осужденного опубликовано на сайте Верховного суда.

Как сообщают правозащитный центр «Віцебская вясна» и сайт orsha.eu, речь идет о Владимире Шинкевиче. Следствие утверждало, пишет оршанское издание, что Шинкевич разместил в «Одноклассниках» оскорбительный пост в отношении Лукашенко.

Другие детали неизвестны — дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.