Суд арестовал сотрудников Symbal.by на 20 суток за «пикет путем размещения продукции с символикой на прилавке»

Суд Советского района Минска арестовал сотрудников магазина Symbal.by Никиту Бровко и Ксению Микашевскую на 20 суток за хулиганство (статья 17.1 КоАП), неразрешенный пикет (статья 23.34 КоАП) и неповиновение требованию милиционера (статья 23.4 КоАП). Об этом сообщил в фейсбуке директор магазина Павел Белоус.

«Главное, за что их судили: проводили пикет путем размещения продукции с символикой на прилавке магазина», — рассказал Белоус.

4 февраля ожидаются суды над еще двумя сотрудниками магазина — Ольгой Игнатович и Анастасией Трофимчик.

30 января в в офис магазина пришли с проверкой сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Советского района. Они вынесли из помещения всю технику и товары компании. В Советский РУВД увезли замдиректора Никиту Бровку, бухгалтера Ксению Миклашевскую, сотрудниц магазина Ольгу Игнатович и Анастасию Трофимчик. Все их позже доставили в изолятор на Окрестина.