Здание районного суда Минска, где пройдет предварительное заседание по делу Бабарико, оградили забором
Здание районного суда Минска, где пройдет предварительное заседание по делу Бабарико, оградили забором
Дело «Белгазпромбанка»
3 февраля 2021, 13:29
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Здание суда Московского района Минска, где 4 февраля пройдет предварительное заседание по делу экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, оградили забором, пишет TUT.by.

Изначально фотографии ограждения появились в телеграм-канале motolkohelp.

Фото: motolkohelp

В Верховном суде TUT.by пояснили, что меры безопасности связаны с процессом в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка», который сегодня проанонсировали на сайте ВС.

В сообщении сказано, что Верховный суд принял к производству для рассмотрения уголовное дело по обвинению Виктора Бабарико в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 235 УК, частью 3 статьи 430 УК; Алексея Задойко, Кирилла Бадея, Сергея Шабана, Дмитрия Кузьмича, Александра Ильясюка, Сергея Добролета в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 УК, Виктора Кобяка в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 431 УК. Это будет выездное заседание ВС в суде Московского района Минска.

По информации Sputnik, на заседание доставят тех обвиняемых, кто заключил досудебное соглашение со следствием, Виктора Бабарико на заседании не будет. 

     
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