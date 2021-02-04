Преподавателя из Барановичей приговорили к двум годам лишения свободы за горючую смесь в багажнике автомобиля

Суд Барановичского района и города Барановичи приговорил тренера-преподавателя по плаванию местной спортивной школы Алексея Поведайло к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Вясна». Его обвинили в преступлении по части 1 статьи 295-3 УК (незаконные действия в отношении предметов, действие которых основано на использовании горючих веществ).

Согласно обвинению, Поведайло изготовил, хранил и перевозил в автомобиле «Ауди А6» горючее вещество, с которым его задержали 11 августа в Барановичах. Машину тогда остановил патруль ГАИ, их внимание привлекла балаклава в багажнике. Поведайло задержали и на следующий день нашли горючую смесь ,которую отправили на экспертизу. Согласно ее результатам, состав смеси был близким к составу «коктейля Молотова».

В суде Поведайло согласился с тем, что перевозил и хранил горючую смесь, но отрицал ее изготовление. По его словам, он хранил и использовал ее для личных бытовых нужд.

По сообщению «Вясны», изначально Поведайло подозревали по статье 339 УК (хулиганство), а именно в повреждении «Табакерок» в городе, однако в итоге дело не было возбуждено за недостатком доказательств.

В суде адвокат Осипенко, в свою очередь, попросила учесть множество положительных характеристик Поведайло и наличие у него двух маленьких детей. По ее мнению, в суде не доказано наличие у обвиняемого прямого умысла, что необходимо для квалификации дела по данной статье, а ее подзащитный не осознавал, что перевозит «коктейль Молотова». Адвокат попросила суд вынести оправдательный приговор, однако, если суд все же признает Поведайло виновным, то в таком случае она попросила учесть все смягчающие обстоятельства и назначить минимально возможное наказание в виде штрафа.