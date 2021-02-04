«Проект»: компании, связанные с Лукашенко, зарабатывают на контрабанде сигарет и цветов в Россию

Ряд компаний, связанные с приближенными к Лукашенко людьми и занимающиеся торговлей табачными изделиями и срезанными цветами, зарабатывают на контрабанде и реэкспорте товаров в Россию, следует из совместного расследования «Проекта», «Белсата» и Naviny.by.

Как отмечает «Проект», доля нелегальных сигарет в России за последние восемь лет возросла примерно в 23 раза. При этом нелегальные сигареты, произведенные в Беларуси, составляют 54% от всего нелегального рынка.

Причиной успешности контрабандной табачной продукции становится большая разница в цене: в России, с учетом повышения акцизов, пачка сигарет в среднем стоит около 120 российских рублей, в то время как цена на сигареты в Беларуси в два раза ниже — в том числе потому, что Лукашенко дал указание не допустить роста цен на табак, уточняет издание.

При этом в Беларуси работают три табачные фабрики: «Неман», «Табак-Инвест» и «Интер Тобакко», а общее производство табачной продукции превышает внутреннее потребление в несколько раз, пишет «Проект».

Среди бенефициаров продажи контрабандного табака издание отмечает «Интер-Тобакко», принадлежащую бизнесмену Алексею Олексину. Он работал в компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управделами президента Беларуси, а затем курировал торговлю нефтепродуктами в группе компаний «Трайпл» бизнесмена Юрия Чижа, которого называли «кошельком Лукашенко», пишет «Проект» и добавляет, что за два года до введения санкций Евросоюза против Чижа все его нефтяные активы переписали на Олексина.

Как пишет «Проект», Олексин помогает белорусским байкерам, в том числе сыну Лукашенко Виктору. Последний в 2012 году вместе с сыном тогдашнего генпрокурора России Артемом Чайкой создал элитный мотоклуб Iron Birds Chapter, который организует байкерские слеты в России и Беларуси. Соорганизатором таких сборов выступает компания «Мото Ивент», принадлежащая в том числе белорусу Дмитрию Павловичу — директору «Энерго-Оил» и сотруднику Олексина.

«Проект» напоминает, что в 2017 году Лукашенко поручил создать «единую товаропроводящую сеть» в табачной сфере, в результате чего сигареты двух табачных заводов страны стали продаваться через Олексина. «Энерго-Оил» Олексина получила в аренду около 900 государственных ларьков «Табак» и получила право установить свои ларьки «Табакерка» по всей стране. Годом позже компания получила право на импорт и торговлю иностранными сигаретами.

При этом, отмечает «Проект», Олексин контролирует перемещения всех транзитных грузов в Белоруссии, поскольку ему принадлежит компания «Белнефтегаз», которая сейчас выступает национальным оператором системы мониторинга транзитных перевозок. Разработчиком этой системы была компания, также подконтрольная Олексину, пишет издание.

Еще одной отраслью, от которой выигрывает окружение Лукашенко, «Проект» называет цветочный бизнес. За последние пять лет Беларусь увеличила поставки срезанных цветов в Россию более чем в сто раз, пишет издание со ссылкой на данные Белстата — это означает, что сейчас практически каждый второй купленный в России цветок приезжает из Беларуси.

Издание уточняет, что рост поставок цветов из Беларуси совпал с введением ограничений на импорт цветов в Россию из Нидерландов и Турции в 2015-2016 годах, однако добавляет, что еще одной причиной такого роста стали особенности налогообложения.

Указом Лукашенко беларуские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара «в разы занижается», пишет издание со ссылкой на рассказы представителей беларуских компаний на условиях анонимности.

Беларусь покупает цветы по 32-36 центов за штуку, что примерно соответствует мировым ценам, но продает их в Россию по 8-12 центов за штуку, пишет «Проект» со ссылкой на данные Белстата. Издание уточняет, что такая схема позволяет экономить на налогах, и в результате цветы из Беларуси оказываются на 20-30% дешевле, чем у конкурентов, поставляющих их в Россию напрямую.

«Проект» отмечает три крупнейших поставщика срезанных цветов в Беларуси: «Глобалкастом», «Логекс» и «Газ Венчуре».

Изначальная совладелица созданной в 2015 году компании «Глобалкастом» Анна Пушкарева — знакомая помощника Лукашенко по особым поручениям, его давнего соратника и главы Управделами президента Виктора Шеймана, пишет издание. Сейчас юридические лица, связанные с «Глобалкастом», по документам записаны на Евгения Жовнера и Александра Романовского. Последний является бизнес-партнером Дмитрия Побяржина, бывшего пресс-секретаря КГБ Беларуси.

При этом, отмечает «Проект», «Глобалкастом» по-прежнему связан с Шейманом: «Глобалкастом-менеджмент» принадлежат 75% в компании по добыче полезных ископаемых «Белгеопоиск», а остальные 25% — у фирмы «Белзарубежторг» Управделами президента. Пункты таможенного оформления «Глобалкастом» расположены в индустриальном парке «Великий камень», торгово-логистических центрах «Белтаможсервис» и «Озерцо-логистик» Управделами президента. При этом пункт «Глобалкастом» в «Великом камне» открывал лично Шейман.

Как пишет издание, второй крупный поставщик цветов — компания «Логекс» — связан с бизнесменом Александром Шакутиным и его сыном Александром Шакутиным-младшим. Шакутин-старший был одним из немногих бизнесменов на тайной инаугурации Лукашенко в 2020 году.

Третий поставщик цветов, «Газ Венчуре», связан с логистическим оператором «Бремино групп», который на паритетной основе принадлежит все тому же Алексею Олексину и его давним партнерам Николаю Воробью и Александру Зайцеву, пишет издание и отмечает, что бизнесмены также близки к семье Лукашенко.