Двух минчан приговорили к году домашней химии за сожженный государственный флаг

Суд Первомайского района приговорил минчан Ангелину Бибик и Матвея Копача к году домашней химии за надругательство над государственными символами (статья 370 УК), сообщает «Вясна».

По версии следствия, 7 ноября на улице Куйбышева парень и девушка сорвали, топтали, плевали и подожгли государственный флаг. Их знакомые снимали эти действия на мобильный телефон.

Обвиняемые выплатили ЖРЭО Советского района 79 рублей 56 копеек — сумму, в которую оценили ущерб от их действий.

Изначально минчан обвиняли по двум статьям, но от обвинений в хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 339 УК), прокурор отказался в ходе судебного следствия.