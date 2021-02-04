Витеблянина приговорили к 3 годам колонии за распыленный в силовиков в штатском перцовый газ

Витебский суд Октябрьского района приговорил Артема Исакова к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о насилии над милиционерами (статья 364 УК), пишет «Вясна».

По версии обвинения, 25 октября Исаков во время массового шествия не менее двух раз «распылил поток перцового газа в сторону лиц и тел милиционеров Войцеховского, Иванова, Сенкевича». Этим он помешал милиционерам задержать нетрезвого гражданина, который выкрикивал оскорбительные слова в их сторону. Утверждается, что Исаков также выкрикивал нецензурные слова, показывал средний палец левой руки, после чего скрылся.

Позже, во время своего задержания в районе улицы Чкалова, Исаков, согласно обвинению, не менее трех раз распылил перцовый газ в сторону милиционеров Аненкова, Дунца, Лазуки, Радкевича, Ратникова.

Исаков признал свою вину частично. Государственный обвинитель Кристина Матвеева потребовала максимальное наказание — 6 лет лишения свободы. Судья Сергей Будревич вынес приговор — 3 года лишения свободы в колонии общего режима.