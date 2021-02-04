Onliner: КГБ провело «проверочные мероприятия» в офисе «Гринрозницы»

Сотрудники компании «Гринрозница», которая представляет гипермаркеты Green, сообщили Onliner, что в их минском офисе завершились «проверочные мероприятия», которые проводили люди в штатском, представившиеся сотрудниками КГБ. О том, что конкретно они искали, у работников нет информации.

На вопрос журналиста издания о том, может ли это быть связано с протестами, работники компании ответили, что «где-то были засвечены дети топ-менеджеров».

«Офис сегодня не работал, если все будет хорошо — завтра вернемся к обычному расписанию. На работе магазинов приезд комитетчиков пока не сказался», — рассказали работники изданию.

Журналисты Onliner позвонили в пресс-службу КГБ, однако пока им никто не ответил.

Ранее днем читатели TUT.by сообщали о том, что в здании, где расположен офис «Гринрозницы», находятся силовики.

«С самого утра, с восьми часов, на третьем-четвертом этажах бизнес-центра «Дельта» стоят ребята молодые — контролируют все. Здесь расположены офисы компании Green. Внизу — серая "Газель" с тонированными стеклами», — рассказывал читатель издания.