Директора ГУМа задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники ГУБОПиК задержали директора ОАО «ГУМ» Александра Крепака по подозрению в коррупции, сообщает «Белта» со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову.

«Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки (статья 430 УК — МЗ) в размере 2525 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. По имеющимся в распоряжении следствия данным, противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования», — отметила Гончарова.