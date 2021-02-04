Директора концертного агентства приговорили к 3 годам колонии за акцию 10 августа

Директора концертного агентства Ивана Коневегу приговорили к 3 годам колонии общего режима за акцию 10 августа, пишет «Вясна». Его обвиняли в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), насилии в отношении милиционеров (статья 364 УК) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 1 статьи 218 УК).

Согласно обвинению, ночью 10 августа Коневега с группой граждан вышел на проезжую часть на перекрёстке ул. Богдановича-Купалы-Сторожевская, что привело к нарушению работы транспорта. Своими действиями он препятствовал деятельности органов правопорядка, с его стороны исходила угроза применения насилия в отношении них. Также, по версии обвинения, он нанес не менее двух ударов руками по задней арке и стеклу служебного автомобиля ГАИ.

Коневега признал, что участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, но не признал вины по вменяемым ему статьям. С его слов, он говорил другим гражданам вести себя мирно.

На суде он сказал, что пытался остановить машину ГАИ, потому что боялся, что та въедет в толпу демонстрантов. Для этого он два раза ударил рукой по машине для привлечения внимания сотрудников. По отпечаткам пальцев его позже нашли.

Согласно показаниям инспекторов ГАИ Романовского и Раткевича, «толпа окружила их машину, люди бросали в них пластиковые бутылки с жидкостью, били ногами, руками и прочими частями тела по машине, нанесли много повреждений». По их словам, в тот момент им стало страшно за свою жизнь и поэтому они уехали. Никаких травм сотрудники ГАИ не получили, только испугались.

Оба пострадавших заявили гражданские иски о компенсации морального ущерба — в размере 500 и 400 рублей. Романовский сказал, что «за переживания о поврежденной машине и возможном развитии событий». Раткевич объяснил необходимость компенсации тем, что после инцидента у него началась бессонница. Деньги они хотят передать детскому дому.

В последнем слове Коневега сказал, что в его действиях не было намерения и агрессии в отношении сотрудников. Он еще раз извинился перед потерпевшими и выразил благодарность за то, что они решили передать деньги в детский дом.

Родные Коневеги оплатили 900 рублей, после этого пострадавшие отказались от исковых требований.

Судья Екатерина Мурашко приговорила Ивана Коневегу к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.