Минздрав разрешил негосударственным клиникам проводить платные ПЦР‑тесты

Министерство здравоохранения разрешило негосударственным лабораториям и медцентрам, имеющим лицензию на оказание лабораторной диагностики, проводить платные ПЦР-тесты, сообщила пресс-служба самого министерства.

Минздрав уточняет, что предельный максимальный тариф на услугу ПЦР не должен превысить 79,5 рублей. Негосударственным центрам предоставляется право применять повышающий коэффициент в размере до 1,5. При этом негосударственным центрам и лабораториям необходимо будет соблюдать соотношение оказания одной такой услуги государственным организациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух — на платной основе.