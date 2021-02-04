Жителя Чаусского района приговорили к году домашней химии по делу об угрозе расстрелять местных чиновников

50-летнего жителя Чаусского района суд приговорил к году домашней химии за угрозу расстрелять председателя районного Совета депутатов и председателя правления Чаусского райпо (статья 186 УК) в телеграме, сообщает Генпрокуратура.

По версии следствия, местный житель с 9 по 15 августа в телеграм-канале «Чаусы97» написал сообщение с угрозой убийства названным чиновникам.

«Причина — названные граждане поддерживали политику главы государства. При этом обвиняемый не ограничил доступ к своему сообщению других пользователей сети Интернет, чем публично высказал угрозу убийством», — заявили в Генпрокуратуре

По результатам проверки руководитель районного отдела СК вернул материалы в РОВД, в связи с отсутствием в действиях местного жителя состава преступления, однако прокурор Чаусского района, отменил это решение и возбудил уголовное дело по статье 186 УК («Угроза убийством»).