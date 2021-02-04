Десантника из Солигорска, который прошел с бело‑красно‑белым флагом по городу, приговорили к трем годам лишения свободы

Суд Солигорского района приговорил десантника Руслана Окостко к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате материальной компенсации в размере 2 000 рублей за сопротивление милиции (статья 363 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Именно такое наказание запросил прокурор.

Солигорчанина обвиняют в сопротивлении сотруднику милиции и в нанесении телесных повреждений, не понесших за собой тяжких осложнений и вреда здоровью.

15 ноября Окостко прошел по городу с бело-красно-белым флагом в память о Романе Бондаренко и был задержан сотрудниками милиции. В суде Окостко не признал вину.

По словам признанного пострадавшим сотрудника Солигорского РОВД Егора Цариковича, 15 ноября он подошел и попросил Окостко уйти из парка Четырех стихий, так как в телеграм-каналах были призывы к «незаконному массовому мероприятию». Царикович попросил Окостко показать паспорт. После того, как милиционер переписал данные, он вернул документ и предложил Окостко пройти в служебный автомобиль, чтобы проехать в РОВД. Когда тот отказался, Царикович вместе с коллегой взяли его под руки для задержания, а он в ответ начал оказывать сопротивление.

«Руслан схватил одной рукой за левую ногу, другой рукой за туловище и повалил меня на землю. Сам упал сверху», — рассказал Царикович.

Кроме того, милиционер запросил компенсацию в размере 2 000 рублей, аргументировав это тем, что после инцидента в социальных сетях разместили его личную информацию с фото, и ему стали писать недоброжелатели.

«Но когда ему парировали, что Руслан Окостко тут ни при чем (ничего не размещал), потерпевший добавил, что у него болела голова и спина», — пишет «Вясна»

Показания Руслана Окостко в целом были схожи с показаниями Цариковича, однако с уточнением: милиционеры не отвечали на вопросы Окостко, а сам он не оказывал сопротивления сотрудникам РОВД, пишет «Вясна». Свое падение на милиционера Окостко объяснил тем, что его толкнули.