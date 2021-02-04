Суд арестовал еще двоих сотрудниц Symbal.by на 15 суток

Суд Советского района Минска назначил по 15 суток ареста сотрудницам магазина Symbal.by Анастасии Трофимчик и Ольге Игнатович за неповиновение должностному лицу (статья 23.4 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Составленные на сотрудниц протоколы по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) суд отправил на доработку.

Ранее этот же суд арестовал сотрудников магазина Никиту Бровко и Ксению Микашевскую на 20 суток за хулиганство (статья 17.1 КоАП), неразрешенный пикет (статья 23.34 КоАП) и неповиновение требованию милиционера (статья 23.4 КоАП).

«Главное, за что их судили: проводили пикет путем размещения продукции с символикой на прилавке магазина», — рассказал директор магазина Павел Белоус.

30 января в в офис магазина пришли с проверкой сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Советского района. Они вынесли из помещения всю технику и товары компании. В Советский РУВД увезли замдиректора Никиту Бровку, бухгалтера Ксению Миклашевскую, сотрудниц магазина Ольгу Игнатович и Анастасию Трофимчик. Все их позже доставили в изолятор на Окрестина.