Суд приговорил к полутора годам домашней химии программиста из Минска, назвавшего сотрудника МВД мразью

Фрунзенский районный суд Минска приговорил программиста из Минска Алексея Мочалова к полутора годам домашней химии за то, что он назвал начальника третьего управления ГУБОПиК МВД Михаила Бедункевича мразью, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Мочалова признали виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Поводом для уголовного дела стало его сообщение в телеграм-чате «Добровка-5» со словами: «на ул. Голубка живет одна из главных мразей ГУБОП Бедункевич». Обвинение настаивало, что тем самым программист унизил честь и достоинство, личные и профессиональные качества сотрудника МВД. Сам Мочалов полностью признал вину.

По решению судьи Аллы Бушевой у программиста также конфисковали ноутбук в пользу государства.

Правозащитники отмечали, что еще на первом допросе сотрудники ГУБОПиК заставили Мочалова извиняться на камеру. Потерпевший силовик, который в суд не пришел, на допросе у следователя говорил, что из-за сообщения программиста «стало неприятно и был огорчен, испытывал переживания <…> Боялся травли детей в школе, обидно за нелегкую службу по противодействию экстремизму».