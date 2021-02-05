15‑летнего администратора телеграм‑канала «Данные карателей Беларуси» приговорили к двум годам лишения свободы

В Гомеле суд приговорил к двум годам специального воспитательного учреждения закрытого типа 15-летнего подростка из Добруша, который вел телеграм-канал «Данные карателей Беларуси», сообщает телерадиокомпания «Гомель». При этом телеканал не уточняет, по какой статье осудили юношу.

Помощник прокурора Гомеля Анна Зубарева уточнила, что подросток в канале призывал подписчиков жертвовать на его развитие, но в итоге потратил их на личные нужды, в том числе купил себе скутер. Донатами он собрал 1,5 тысячи беларуских рублей и более 5 тысяч российских рублей.

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О задержании подростка еще в октябре сообщило МВД. Ведомство отмечало, что в канале публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел. Эти данные подросток находил в других телеграм-каналах.

В декабре 2020 года еще одного подростка задержали за то, что он вел похожий телеграм-канал «Каратели Беларуси». 15-летний юноша из Любани клонировал одноименный канал и также публиковал в нем личные данные милиционеров и их родных.