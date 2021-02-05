Суд приговорил к 4 годам колонии минчанина, бросавшего цветы в силовиков и выходившего на дорогу во время протестов в августе

Суд Ленинского района Минска приговорил 29-летнего Александра Нурдинова, участвовавшего в акциях протеста 9 и 10 августа, к четырем годам колонии усиленного режима за то, что он вышел на проезжую часть проспекта Победителей и бросал в силовиков цветы с клумб, пишет TUT.by.

Судья Татьяна Шотик признала Нурдинова виновным в участии в действиях, нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшем нарушение работы транспорта (часть 1 статьи 342 УК) и участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК). Сам подсудимый отрицал вину.

Участие в действиях, нарушающих общественный порядок, по версии следствия, заключается в том, что 9 августа Нурдинов выходил на проезжую часть и «сорвал растительность с цветочных клумб и бросил ее в сотрудников органов внутренних дел». А 10 августа он участвовал в массовых беспорядках, утверждает следствие; в частности, бросал в милиционеров предметы и возводил баррикады на проезжей части из мусорных контейнеров и клумб.

Нурдинов же в суде говорил, что во втором случае лишь замахнулся, притворившись, будто что-то кидает, но в руках у него ничего не было.