В доме у могилевской журналистки Алины Скребуновой проходит обыск

Сотрудники милиции проводят в доме у могилевской журналистки Алины Скребуновой обыск, сообщают волонтеры правозащитного центра «Вясна» в Могилеве.

По информации волонтеров, Скребунову и оператора Александра Сидоревского задержали в середине дня, когда они направлялись на оглашение приговора по делу бывшей могилевской чиновницы Ирины Жаббаровой. Сидоревский находился в Ленинском РОВД три часа, на него составили протокол по статье 22.9 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации). По сообщению волонтеров, его обвинили в работе на иностранное СМИ без аккредитации.

После этого Сидоревского отпустили, а в 17:15 сотрудники Ленинского РОВД пришли в дом к Скребуновой с обыском. Что именно хотят найти милиционеры — неизвестно, пишут волонтеры.

Позже, по сообщению «Белсата», задержанных журналистов отпустили. Скребунова рассказала, что у нее забрали всю технику и телефоны. Обоим журналистам выдали повестки в суд на 19 февраля.

Обновлено в 19:26. Добавлена информация телеканала «Белсат» об освобождении журналистов.