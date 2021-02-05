Милиция задержала минчанина по подозрению в оскорблении замначальника РУВД и заместителя генпрокурора

Милиция задержала 42-летнего минчанина, который, по версии МВД, в телеграм-канале оскорбил замначальника Октябрьского РУВД Минска и заместителя генерального прокурора Беларуси, пишет пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По сообщению МВД, задержанный работает начальником лаборатории, «свой поступок не оправдывает и утверждает, что попал под влияние деструктивных телеграм-каналов». Минчанин раскаялся в содеянном, добавляет ведомство.

К сообщению МВД прилагается видеозапись. В ней показано несколько обработанных скриншотов. На одном из них видно зацензурированное сообщение: «п [следующая буква замазана] #ор#с#н#». Следующий кадр похож на фотографию распечатанного в черно-белом скриншота. На нем видны частично зацензурированные слова «потомственный уб###к», выделенные оранжевым хайлайтером. Далее в видео мужчина с открытым лицом рассказывает, что «оставлял оскорбительные комментарии в канале "Каратели Беларуси" в отношении сотрудников внутренних дел». Затем мужчина извиняется на камеру.

Материалы проверки переданы в Московский РОСК Минска для дачи правой оценки действиям задержанного, пишет МВД.