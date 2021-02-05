СК арестовал деньги, которыми фонды оплатили штрафы протестующих

Следственный комитет с санкции прокурора наложил арест на деньги, которыми фонды и жертвователи оплатили штрафы протестующих, сообщает БЕЛТА. Власти будут добиваться, чтобы штрафы повторно взыскали непосредственно с самих оштрафованных за участие в протестах.

«В результате указанной деятельности лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде штрафа, фактически ответственность не несут. Стоит отметить, что принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — сказал начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

Он утверждает, что таким образом «финансировали незаконные массовые мероприятия».

В январе были задержаны медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина, которых МВД обвинило в финансировании протестов из-за рубежа с помощью фонда BY_help. Финансирование заключалось в оплате штрафов протестующих, настаивает следствие.