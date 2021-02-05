Минскому айтишнику, которого по гостелевидению назвали «координатором протестов», дали три года химии

Суд Октябрьского района Минска приговорил 28-летнего айтишника Андрея Позняка к трем годам химии по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишет «Вясна», Позняка задержали 11 августа на выходе из парикмахерской и доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Через два дня, 13 августа, государственный телеканал ОНТ выпустил видеосюжет «Беспорядки в Беларуси: задержаны несколько координаторов акций протеста — они дают показания», где показали и Позняка.

«Задержаны несколько координаторов в столице. Один из стратегов стихийных акций организовал штаб на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда он с тремя помощниками, как полагает следствие, руководил сотнями протестующих. С подозреваемым работают следователи», — утверждалось в сюжете.

Адвокат Позняка Павел Пивоварчик в суде настаивал, что видео было записано после избиения и под давлением.

«После задержания и доставления в здание ГУБОПиК МВД на улице Революционной, 3, несколько человек его избили, потом включили видеокамеру и требовали, чтобы он признался, что организовывал и участвовал в массовых беспорядках. Снимали четыре раза, каждый раз уточняли, что он должен сказать. В итоге записали какие-то ролики и больше никаких действий с ним не проводили», — рассказал адвокат.

На вопрос судьи о подаче заявления по факту избиения Позняка, адвокат ответил, что его подавали четыре раза, однако «заявления рассматривают те сотрудники, которые и избивали», пишет «Вясна».

Защита также обратила внимание на грубые процессуальные нарушения: санкция на прослушки телефона Позняка датируется 11 августа, а сама прослушка началась раньше. По мнению адвоката, видеозапись из материалов дела сделана с нарушениями. При этом множественные телесные повреждения у Позняка зафиксированы только через 20 дней.

В последнем слове Позняк попросил его оправдать и сказал, что его беседы были незаконно прослушаны.

«Доказательства моей вины — это личные звонки, сообщения и свидетели. Надо доказать, что я что-то делал. Но трудно доказывать что белое - это белое, ведь оно и есть белое, а вы докажите, что оно черное», — сказал он в суде.