В Минске блогера Павла Спирина осудили на 4,5 года колонии за два видео на ютубе с критикой силовиков

Минский городской суд приговорил к четырем с половиной годам колонии 36-летнего блогера Павла Спирина за разжигание социальной розни по признаку социальной принадлежности (часть 1 статьи 130 УК), сообщает «Радыё Свабода».

Поводом для уголовного преследования стали два ролика Спирина на ютубе: «Грань», посвященный наркоторговле и коррупции в силовых структурах, а также «Жутка тайна генпрокурора Беларуси. Карт-бланш на садизм» — о необоснованном насилии со стороны силовиков к участникам протестов в августе 2020 года после президентских выборов.

Спирин в последнем слове сказал, что его видео «это просто жесткая, но критика». Он отметил, что газета администрации Александра Лукашенко позволяет себе намного более жесткую критику в отношении протестующих, «призывая отбирать у них из семей детей, сравнивая их с фашистами и людьми, который в войну 1941 года отбирали у малолетних детей кров».

Свой арест в сентябре Спирин назвал унижением. Он добавил, что из-за лишения свободы не может помогать матери, жене и маленькому сыну.