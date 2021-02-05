Двух жлобинчан приговорили к 3,5 и 2 годам лишения свободы за участие в августовских протестах и насилие над милиционерами

Суд Жлобинского района приговорил 18-летнего Евгения Кохановского и 21-летнего Дмитрия Гопту к трем с половиной и двум годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно за действия, грубо нарушающие общественный порядок (статья 342 УК) и насилие либо угрозу насилия в адрес милиционеров (статья 364 УК), пишет «Радыё Свабода».

Молодых людей обвинили в том, что в ночь с 10 на 11 августа они участвовали в «несанкционированном митинге», мешали движению транспорта, свистели, выкрикивали лозунги, убегали от милиции и кидали камни в сторону сотрудников внутренних дел.

Как уточняет правозащитный центр «Вясна», в обвинении указано, что, помимо прочего, Кохановский и Гопта участвовали в сцепке и помешали движению рейсовых автобусов. Кохановского при этом также обвинили в нанесении ударов ногами и руками по обмундированию и щитам силовиков. При этом, по версии следствия, Кохановский бросал камни, бутылки и иные предметы в транспорт силовиков, в результате чего повредил три автомобиля. Гопту обвинили в броске одного камня.

Как сообщает «Радыё Свабода», милиционеры не получили повреждений. Признанный потерпевшим военнослужащий части № 5525 Александр Блоха в суде сказал, что в тот день в сторону него и его сослуживцев летели камни и бутылки, что могло повлечь «увечья или гибель».

Обвиняемый Кохановский сказал, что не бросал камней и ничего не кричал, а признания, которые он дал во время следствия, были получены под физическим и психологическим давлением.

«Я был в шоке, в панике, когда меня задерживали. Меня били в милиции и в живот, и по голове, и по ногам, угрожали "пресс-хатой", когда я давал не такие показания, какие нужно. Я начал оговаривать себя и других. Я подписал, не читая, потому что боялся, что снова будут бить», — рассказал он.

Экспертиза пришла к выводу, что 21-летний Дмитрий Гопта, который состоит на учете у психиатра в связи с нарушением интеллектуального развития, может отвечать за свои действия. На заседании он признал вину. Как писал правозащитный центр «Вясна», Гопта рассказал, что бросил один камень, при этом он не знает, попал ли им во-что либо, потому что сразу побежал домой, опасаясь, что его «посадят».