ГУБОПиК: Задержан администратор телеграм‑чатов «Серый кот», «Хата Белсата» и «Денисовская 6»

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 28-летнего администратора телеграм-чатов «Серый кот», «Хата Белсата» и «Денисовская 6», пишет ведомство.

На опубликованном видео, мужчина стоит на фоне красно-зеленого флага и говорит, что в каналах было «наполнение деструктивной информации против власти».

Как сообщает ведомство, мужчина признал вину и раскаялся.

30 января сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего администратора телеграм-чатов для жителей Фрунзенского района Минска («Жудро-суседзi») и Минского района («Тарасово»). 15 января в ведомстве отчитались о задержании администратора телеграм-канала «Сухарево News» и чата «Сухарево-97».