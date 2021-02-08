Молодеченца приговорили к 3,5 годам колонии за участие в протесте 9 августа и угрозы милиционерам

Суд Молодеченского района приговор местного жителя Вадима Гурмана к трем с половиной годам колонии общего режима за грубое нарушение порядка (статья 342 УК) и угрозу насилия милиционерам (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, на протесте в Молодечно 9 августа Гурман «выкрикивал лозунги, провоцировал граждан на активные действия, а также угрожал насилием милиционерам Смоленскому, Лазарю, Радько, Синявскому, Нехведовичу и Терентьеву». В суде потерпевшие милиционеры заявляли, что слышали от Гурмана оскорбления и что он «провоцировал агрессию».

Обвиняемый признал вину по статье о грубом нарушении порядка, но отрицал, что угрожал милиционерам. По его словам, при задержании 11 августа его и других задержанных избили омоновцы, а в лицо распылили газовый баллончик.