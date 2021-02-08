Немецкая ассоциация журналистов требует прекратить преследование беларуских коллег

Немецкая ассоциация журналистов (DJV) требует прекратить преследование беларуских коллег, пишет Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на сайт DJV.

«Инсценированные судебные процессы, которые готовятся и проводятся против журналистов и их организаций без какой-либо формы верховенства закона, должны быть немедленно прекращены», — указано в открытом письме немецкой ассоциации журналистов к почетным консулам и в посольство Беларуси в Германии.

Речь идет о судебном процессе против журналисток Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, уточняют авторы письма.

По мнению федерального председателя DJV Франка Убераля, журналистки должны быть немедленно освобождены.

«Не должно быть никакого судебного разбирательства в отношении тех, кто не занимался ничем, кроме своей профессии», — сказал председатель ассоциации.

Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября в квартире, из окон которой они вели стрим с «Площади Перемен». 17 ноября суд Октябрьского района арестовал журналистов на семь суток каждую по статьям об участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП) и неповиновении требованию милиционера (статья 23.4 КоАП). Позже журналисткам предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК (действия, грубо нарушающие общественный порядок). Первое заседание пройдет 9 февраля в суде Фрунзенского района Минска.