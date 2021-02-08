Минчанина, которому сломали ногу и ребро при задержании, оштрафовали на 870 рублей за участие в несанкционированном митинге

Суд Ленинского района оштрафовал 24-летнего минчанина Владимира Козловского, которому сломали ногу и ребро при задержании 8 ноября, на 30 базовых по статье об участии в несанкционированном митинге (статья 23.34 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

Козловского задержали в день «Марша народовластия» в Троицком предместье в Минске, хоть, как утверждают правозащитники, в протоколе было указано, что он «шел в группе граждан по улице Богдановича, 1».

Во время задержания, пишет «Вясна», минчанин получил черепно-мозговую травму, перелом ноги и ребра — месяц провел в больнице скорой помощи. 5 января его осудили на 15 суток по статье об участии в несанкционированном митинге, но смс с приглашением в суд, как утверждают правозащитники, пришла Козловскому на следующий день.

После обжалования Минский городской суд отменил этот арест. 8 февраля его оштрафовали на 870 рублей.

Как сообщает Onliner, Козловский до сих пор находится на больничном. После снятия гипса он ходит с костылем, заново учится наступать на ногу, сгибать ее и планирует арендовать велотренажер.