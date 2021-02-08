Суд приговорил могилевчанина к 7 годам колонии по делу о массовых беспорядках

Суд Октябрьского района Могилева приговорил местного жителя Алексея Мельникова к 7 годам колонии усиленного режима, пишет TUT.by.

В каких именно действиях Мельникова признали виновным, пишет издание, из приговора непонятно — весь судебный процесс был закрытым.

Как сообщала Генпрокуратура, Мельникова задержали 9 августа. У него обнаружили и изъяли петарды, три самодельных зажигательных устройства и нож. Все эти предметы, утверждалось в материалах дела, мужчина пытался перевезти из Могилева в Минск, «чтобы поучаствовать в массовых беспорядках».

Дома у задержанного, сообщала Генпрокуратура, обнаружили «изготовленное им и пригодное для производства отдельных выстрелов двуствольное гладкоствольное ручное огнестрельное оружие». В сообщении утверждалось, что мужчина изготовил «не менее пяти самодельных зажигательных устройств, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ» и что Мельников, «воодушевившись размещенными в сети Интернет, в том числе на Telegram- и Youtube-каналах, призывами к массовым беспорядкам, принял решение присоединиться к такой противоправной деятельности».

Как сообщает TUT.by, Мельникову инкриминировали статью о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293), «незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (часть 3 статьи 295) и «незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ» (часть 1 статьи 295-3).