17‑летнего жителя Жлобина приговорили к двум годам воспитательной колонии по делу о брошенном в автозак камне

Суд Жлобинского района приговорил 17-летнего жителя города Виталия Прохорова к двум годам воспитательной колонии, пишет «Радые Свабода». Его обвиняли в насилии над милиционером (статья 362 УК) и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).

По версии обвинения, сообщают Naviny.by, Прохоров участвовал в массовых беспорядках, вместе с другими выкрикивал лозунги, требовал от милиции отказаться исполнять полномочия, бросал камни и бутылки в сторону милиционеров.

Как пишут Naviny.by, Прохоров себя виновным не признал. Он подтвердил, что был 10 августа на месте протестных событий в Жлобине, но не участвовал в беспорядках.

В тот вечер, пишет издание, события в центре города снимал на видео местный блогер, на которое попал Прохоров. На записи он сказал, что бросил камень в автозак.

«Я это сказал, чтобы пропиариться, чтобы привлечь аудиторию на свою страницу в Instagram, а на самом деле я ничего не бросал», — пояснил на суде Прохоров.

Прохоров также утверждал, что при задержании 11 августа его избили люди в балаклавах. Мать, пишут Naviny.by, отвела сына снять побои, написала заявление. Но проверку приостановили «до получения результатов экспертизы».