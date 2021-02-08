Кикбоксера Шабалюка задержали в Москве и могут экстрадировать в Беларусь

Мастера спорта ко кикбоксингу Евгения Шабалюка задержали 4 февраля в Москве, его могут экстрадировать в Беларусь. Об этом стало известно сегодня, 8 февраля, спортивному изданию Tribuna.

По какому делу и в каком статусе проходит кикбоксер, неизвестно.

Как сообщает издание, Шабалюк участвовал в протестах 9 августа. 11 августа его задержали и доставили в Ленинское РУВД Бреста, где избили и выпустили без составления протокола.

После этого, пишет Tribuna, он уехал из Беларуси, а за последний месяц в квартирах родных и близких кикбоксера провели обыски. Родного брата Шабалюка, утверждает издание, осудили на 3 года лишения свободы за угрозу применения насилия над милиционерами.