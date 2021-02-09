Приехавшего из Польши беларуса осудили на 4 года колонии за толкание тележек на стоянке супермаркета 10 августа

Суд Фрунзенского района Минска признал 30-летнего Артема Савчука виновным в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК) и приговорил к 4 годам колонии строго режима, сообщает корреспондент «Медиазоны».

Мужчину обвинили в том, что 10 августа он грубо нарушал общественный порядок, блокировал дорогу, участвовал в стычках с сотрудниками милиции, кидал на дорогу петарды и болты.

Савчук вину не признал, сообщали волонтеры правозащитного центра «Вясна». Он говорит, что наблюдал за мирной демонстрацией, а стоявшие вокруг него люди также не делали ничего противозаконного. Обвиняемый заявил, что только один раз вышел на проезжую часть на улице Ольшевского. Что касается стычек с милицией, то, по его словам, возможно, они и были, но он их не видел из-за дыма, газа, а также потому, что стоял довольно далеко от происходившего.

В суд для дачи показаний вызывали Артема Хващевского, которого задержали вместе с Савчуком и их другом Сычиком, а 15 января приговорили к году колонии строгого режима. Все трое в своих показаниях говорили, что приехали на свадьбу школьного друга, после чего планировали вернуться в Польшу. В Беларуси же они участвовали в мирном собрании.

Адвокат обвиняемого Сергей Лебедев подчеркнул, что показания подтверждают записи камер видеонаблюдения: «И Артем, и его друзья дали принципиально похожие показания. Когда они возвращались домой, движение было перекрыто, поэтому они припарковали машину на одной из улиц и продолжили идти. Во время взрывов они временно потерялись, но затем оказались возле ТЦ «Цивали». Там Савчук помогал неизвестным людям, которые передвигали тележки супермаркета — просто потому, что они с трудом перемещали их. Он не верил, что эти тележки могут быть использованы в противоправных действиях, что подтверждают фото и видео, сделанные Хващевским. Подтвержден также факт перемещения тележек супермаркетов на небольшом участке дороги».

На основании видео следователь сделал вывод, что Артем Савчук виноват в «разборке и удалении колясок со стоянки». На видео, как передают волонтеры правозащитного центра «Вясна», Савчук и друзья на время исчезают из поля зрения камеры. Следствие установило, что обвиняемый мог находиться в боксе, выкатывая коляски, поэтому вину можно считать доказанной.

Адвокат считает, что следователь «сделал в протоколе предположение, которое нельзя принимать в качестве доказательства по презумпции невиновности». Также обвиняемый и его друзья отрицают, что заходили в бокс.

Прокурор Алина Касьянчик запросила Артему Савчуку 4 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворить гражданский иск «Минсктранса» — 21 839 рублей. Судья Юлия Близнюк назначила именно такое наказание. Иск Минсктранса будет выделен в отдельное гражданское производство.