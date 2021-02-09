Журналисток «Белсата» обвиняют в организации протеста 15 ноября «путем озвучивания информации»

В суде Фрунзенского района Минска начался процесс по делу журналисток «Белсата» Дарьи Чульцовой и Катерины Андреевой.

На первом судебном заседании прокурор Алина Касьянчик зачитала обвинение: журналистки в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов», сообщает TUT.BY.

Катерина Андреева, по мнению следствия, давала положительную оценку происходящим событиям, чем «призывала к несанкционированным мероприятиям» и тем самым «организовала действия, грубо нарушающие общественный порядок». Обвиняемые свою вину не признают.

Журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Катерину Андрееву задержали 15 ноября во время стрима с «Площади перемен», где люди собрались после убийства Романа Бондаренко. Андреева рассказывала, что дверь в квартиру на 14 этаже, в которой ее задержали, выломали — внутрь забежали около десяти спецназовцев. Они ничего не объясняли, сказали собрать вещи и идти с ними.

Их арестовали на 7 суток и признали виновными по статьям 23.34 и 23.4 КоАП. Позже девушкам предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК (действия, грубо нарушающие общественный порядок). Журналисток обвиняют в том, что они принимали активное участие и руководили «групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок», которые привели к нарушению работы общественного транспорта — приостановке движения 13 автобусов, трех троллейбусов и трех трамваев. Это нанесло ущерб «Минсктрансу» на сумму 11 562 рубля 14 копеек.

Правозащитники признали журналисток Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову политзаключенными, а Немецкая ассоциация журналистов потребовала прекратить преследование беларуских коллег.