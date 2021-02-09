МВД: задержан администратор телеграм‑чата «Гатово»

8 февраля ГУБОПиК задержал 37-летнего администратора телеграм-чата «Гатово», сообщает пресс-секретарь МВД.

По заявлению сотрудников, в чате «активно репостились информационные материалы из других деструктивных чатов, а также из экстремистского телеграм-канала, который в Беларуси запрещен».

Женщину обвиняют и в организации протестов, акции и перформансов с бело-красно-белой символикой в Гатово, на что «неоднократно поступали жалобы от жителей поселка».

На администратора составили протокол по статье о массовых мероприятиях (статья 23.34 КоАП), а также МВД проводит проверку по факту распространения контента, «пропагандирующего экстремистскую деятельность». ГУБОПиК установил еще четверых администратор чата, о их задержании не сообщается.

В самом чате изменили название на «Жестишь? Тогда жди гостей!», на аватарку поставили государственный герб, а в описании написали: «Все якобы анонимы, которые чернили в чате, подумайте, как будете все вскоре объяснять».