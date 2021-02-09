«Побои сняли через две недели». Левон Халатрян на суде рассказал об избиении при задержании

В суде Фрунзенского района Минска начался процесс по делу Левона Халатряна, волонтера штаба Виктора Бабарико, которого обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), сообщает корреспондент «Медиазоны».

Его задержали 11 августа и заключили в СИЗО. На процессе рассматривают материалы дела. Прокурор зачитал часть, в которой указаны телесные повреждения Халатряна после задержания. Адвокат уточнил у обвиняемого, как он получил травмы, и тот рассказал об избиении со стороны сотрудников ГУБОП:

— Когда меня задержали сотрудники ГУБОП, они привезли меня, наверное, в свой офис. Я стоял возле стены, упершись лбом в стену, руки у меня связаны были пластиковым хомутом. Они начали на меня кричать, я сказал, чтобы вызвали моего адвоката, за что они начали меня избивать. Потом они попросили у меня пароль от телефона, я не хотел его давать, но они меня избивали, поэтому мне пришлось его дать. После того, как я был на Окрестина, я подал заявление о побоях, но сняли побои у меня через практически две недели, когда уже почти все зажило. И в протоколе обследования медицинского отсутствует фотография вот этой части лба, где красовалась ссадина. Все остальные фотографии присутствуют, а именно та, где была ссадина, не присутствует.

На уточняющий вопрос Халатрян подтвердил, что в ходе следственных действий «неоднократно указывал» на то, что к нему применялось насилие.