В Новогрудке участницу экскурсии о Холокосте осудили на 10 суток за одиночный пикет

В Новогрудке участницу экскурсии о Холокосте Жанну Бобровскую осудили на 10 суток, обвинив в проведении одиночного несанкционированного пикета (статья 23.34 КоАП), сообщает TUT.BY.

24 января в Новогрудке проходила экскурсия об истории Холокоста, на которую собрались примерно 20 человек. Экскурсия была официально оплачена, а вел группу сертифицированный гид, при этом позади шли несколько милиционеров.

Некоторые участники прикрепили на свою одежду желтые пятиконечные звезды с надписью «23.34». Позже фотографии с этой экскурсии разошлись по телеграму.

«Жанна шла где-то сзади, так как была после болезни, ей было сложно быстро передвигаться, — рассказывают местные жители. — Короче, где-то там "телепалась", как мы шутили. Вроде бы на одежде у нее тоже была звезда. Однако ни фигура, ни цифры у нас еще не запрещены, кажется. Прогулка длилась примерно два часа, никого не задерживали, замечаний никому не делали, милиционеры только наблюдали».

Бобровскую тогда не задержали, но 27 января она пришла в милицию по другому делу, и на нее завели протокол по статье 23.34 КоАП. По словам местных жителей, в новогоднюю ночь замначальника местной милиции «громко кому-то сказал, что, мол, вон та, которая болеет сейчас коронавирусом». Бобровская к тому моменту уже вылечилась, и она возмутилась, что милиционер распространяет сведения о ее здоровье. Ей ответили: «Так напишите заявление».

Женщина это и сделала, а на 27 января ее вызвали в милицию по этому делу, но составили протокол за проведение пикета во время экскурсии. 8 февраля Бобровскую осудили на 10 суток и увезли отбывать их в Кореличском СИЗО.

Ранее Бобровскую осуждали по статье 23.34 КоАП в октябре, когда в День матери она вышла на площадь с плакатом. Тогда женщине присудили 5 суток.