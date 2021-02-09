Союзы журналистов Испании, Сербии и Болгарии потребовали освободить арестованных в Беларуси коллег

Журналисты Испании, Сербии и Болгарии выступили в поддержку своих беларуских коллег и потребовали их немедленного освобождения, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

Союз журналистов Сербии потребовал от властей Беларуси немедленно освободить журналистов, оказавшихся под арестом.

«Это не может быть знаком того, что ваша страна представляет из себя демократическое общество. Правительство Сербии также недоброжелательно к журналистам, но никто из них не находится в тюрьме. Мы поднимаем свой голос за свободу наших коллег, за свободу средств массовой информации и свободу слова!» — цитирует БАЖ заявление Союза.

Федерация ассоциаций журналистов Испании (FAPE) обратилась к старшему советнику посла Беларуси в Мадриде Сергею Лукашевичу из-за преследования своих беларуских коллег. Президент FAPE Немесио Родригес Лопес назвал недопустимыми репрессии в отношении прессы. Он тоже требует освобождения всех задержанных журналистов.

«Свободная журналистка — одна из основ демократических систем в контексте права на свободу слова. Ограничение этого права равносильно ограничению демократии», — написал президент FAPE.

Союз болгарских журналистов сообщил о своей обеспокоенности грубыми и систематическими репрессиями в отношении их беларуских коллег. Помимо постоянных задержаний журналистов во время освещения протестов, Союз особенно обращает внимание и на уголовное преследование девяти человек. В частности, организация назвала нелепым обвинение против журналисток «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которых арестовали и судят за стрим с одной из акций протеста. Союз тоже требует немедленно освободить всех арестованных в Беларуси журналистов.

Накануне, 8 февраля, с таким же требованием выступила немецкая ассоциация журналистов.

Сегодня в Минске начался судебный процесс по делу журналисток «Белсата» Андреевой и Чульцовой — их обвинили в организации акции протеста «путем озвучивания информации» во время телеэфира (Часть 1 статьи 324 УК — действия, грубо нарушающие общественный порядок). С ноября они находятся под арестом.

Кроме того, в СИЗО в середине ноября оказалась журналистка TUT.by Катерина Борисевич. Она проходит обвиняемой по делу о разглашении врачебной тайны из-за публикации данных о смерти Романа Бондаренко, который, предположительно, был избит силовиками. Борисевич написала в статье, что активист не был пьян перед гибелью, хотя власти страны утверждали обратное.

С декабря под арестом шестеро сотрудников образовательной площадки для журналистов «Пресс-клуб».