ОНТ: Николай Автухович с подельниками нелегально провозили оружие и тротил из Украины

8 и 9 февраля государственный телеканал ОНТ показал двухсерийный фильм о деле экс-политзаключенного Николая Автуховича. В нем мужчину обвиняют в актах терроризма в Гродно и Волковыске, а также подготовке взрывов в других городах Беларуси.

По версии следствия, Автухович и его команда организовали три акта терроризма: поджог машины и дома сотрудника РОВД в Волковыске 2 октября и повреждение машины милиционера в Гродно в ночь на 20 ноября.

В эфире телеканала заявили, что в конце октября Автухович связывался с бывшим участником военных действий в Донбассе Дмитрием Полойко, чтобы купить оружие. В фильме в стилизованном виде показаны фрагменты, как утверждается, одной из переписок Автуховича — в ней указаны данные омоновца Олега Седача, в том числе его адрес — агрогородок Обуховичи. ОНТ утверждает, что Седач должен был стать «следующей жертвой» Автуховича, и потому он искал оружие.

В одном из телеграм-каналов указано, что причиной для публикации данных Седача стало задержание им 15 июля 2020 года двух велосипедистов и лжесвидетельствование в суде. 13 июля омоновец с таким же именем был свидетелем на суде о «цепочке солидарности» 19 июня в Гродно.

В соседнем с Обуховичами агрогородке со схожим названием — Обухово — проживает и пенсионерка Галина Дербыш — ее задержали через два дня после выхода первого сюжета об Автуховиче на «Беларусь 1» в декабре. Согласно уведомлениям из КГБ, которые получила ее старшая дочь Анастасия, Дербыш стала подозреваемой в соучастии по делу по части 2 статьи 289 УК (акт терроризма) и теперь находится под стражей в следственном изоляторе «Тюрьма №1» в Гродно.

По рассказу Анастасии, в день задержания в доме Дербыш провели обыск в присутствии младшей дочери пенсионерки. Из дома изъяли телефоны, твердый диск и чек от 20 сентября с заправки в Волковыске на 30 литров дизельного топлива.

Анастасия утверждает, что в тот день пенсионерка ездила с ней в Каменецкий район Брестской области, чтобы забрать щенка кавказской овчарки, и по дороге они заехали на заправку в Волковыске. При этом Дербыш никогда не рассказывала семье о знакомстве с Автуховичем. До выхода фильма ОНТ нельзя было точно утверждать, что задержание Дербыш связано с делом Николая Автуховича.

В фильме ОНТ рассказывается, что Дербыш была готова предоставить свою машину для «разведки участка». После этого она в фильме не появляется — непонятно, считает ли следствие, что она все же предоставила автомобиль Автуховичу, или женщина только изъявила готовность это сделать.

По версии телеканала, Автухович хотел заложить взрывчатку в дом омоновца, однако не смог этого сделать из-за собаки, и потому он 20 ноября с помощью неустановленного взрывного устройства подорвал его автомобиль Skoda в Гродно.

Как утверждает телеканал, один из адресатов сообщений Автуховича — некий «Олег», который «имеет отношение к спецслужбам Украины». «Там свой интерес обеспечить Автуховича оружием, — говорится в фильме. — Они хотят найти на территории Беларуси бывших сотрудников спецслужб Украины, а для того, чтобы Автухович с подельниками решил и свои задачи, и их, готовы помочь».

Далее в фильме рассказывают, что Автухович в конце октября переписывался с пользователем Ivaplast kiev, которого ОНТ называет Семеном Семенченко — командиром батальона «Донбасс». Их разговор, как передает телеканал, сводился к обеспечению Автуховичу нелегального перехода через границу с Украиной. Его проводником при пересечении границы назван Виктор Снегур, живущий в приграничном Лельчицком районе. С Автуховичем он, по версии следствия, познакомился «в местах заключения».

Еще одним пособником Автуховича, с которым он, по версии ОНТ, пересек границу, телеканал называет Артура Попка и дополняет, что сейчас он «находится в бегах». Утверждается, что Автухович жил с Попком в Киеве, а его проводником стал Дмитрий Полойко.

«Еще одна роль Полойко: должен устраивать встречу с оружейниками — теми, кто поможет и нелегально снабдить, и законно в магазине приобрести, оформив [оружие] на себя», — говорит закадровый голос.

ОНТ также приводит запись разговора, на котором, как утверждается, Автухович разговаривает с торговцем киевского военторга «ДиСи» о покупке мелкокалиберных патронов, тот отвечает, что для покупки потребуется разрешение. В еще одном приведенном телефонном разговоре с уже другим торговцем речь идет о доставке и покупке обойм для магазина марголина, там один из говорящих называет получателем Николая Николаевича Автуховича.

13 ноября, по утверждению ОНТ, Автухович и Попок покинули Украину с оружием и встретились со Снегуром. Далее по фильму Снегур рассказывает, что провезти Автуховича помог его друг Адам Акулич — он ехал на микроавтобусе перед автомобилем, в котором находился Автухович, чтобы проверить, нет ли впереди пограничников.

В фильме утверждают, что тротилом, привезенным из Украины, обвиняемый подорвал автомобиль омоновца в Гродно. ОНТ перечисляет роли в «группе Автуховича»: «С Павлом Савой и Артуром Попко — взрывал. Галина Дербыш из Гродненского района следила за объектом. Виктор Снегур проводил через границу, а вот Ольга Майорова, живущая в Крупском районе — она администрировала все социальные сети Автуховича, вела телеграм-канал».

При этом, как утверждает ОНТ, Автухович использовал некоторых фигурантов дела, в том числе семью Резановичей, «втемную»: «Не все из них знали и догадывались, что происходит, хоть и видели, что у гостя есть опасные и запрещенные законом предметы. В доме, где прятался Автухович, и в гараже, провели обыск: автомат, пистолеты (боевые, газовый, сигнальный), больше полутора тысяч патронов, тротиловые шашки и детонаторы (в том числе и для производства дистанционных подрывов — именно так взорвали и машину в Гродно). А еще: взрывпакеты, петарды, самодельные взрывные устройства. Здесь же: восемь наступательных гранат РГД-5, бронежилеты и амуниция».

В фильме также упоминаются в качестве причастных Ирина и Антон Мельхеры, а также Ирина Горячкина. При этом о том, что они, по версии следствия, совершили, не рассказывается. Также в фильме ОНТ показан тайник с оружием около водохранилища Вяча в Логойском районе, который, как утверждается, сделан Автуховичем.

«Самый настоящий арсенал: пистолеты и патроны, гранаты со взрывателями, электродетонаторы, источники питания, устройства для дистанционных взрывов. Но самое главное и самое страшное — это тротил. <...> Только в этом тайнике в каждом из двух ящиков находилось по 800 граммов тротила», — рассказывает диктор.

Всего, по версии следствия, Автухович подготовил четыре места под такие тайники в Минске и окрестностях. Утверждается, что «за все время» у него нашли 5 килограммов тротила.