К журналисту из Лиды пришли с обыском по уголовному делу о перекрытии железной дороги

Милиция провела обыск в квартире журналиста-фрилансера Юрия Дешука в селе Березовка Лидского района, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

Милиционеры сказали, что Дешук проходит свидетелем по уголовному делу о перекрытии железной дороги бетонными столбами (часть 1 статьи 309 УК). Это случилось в Лиде 29 декабря. Машинист пассажирского поезда заметил препятствие на рельсах, но не успел остановиться. Никто не пострадал.

При обыске у Дешука изъяли компьютер, две видеокамеры, ноутбук, флешки и мобильный телефон. В милиции ему сказали, что оборудование конфисковали на десять дней, но при необходимости срок могут продлить еще на 30 дней. Журналисту вручили повестку с требованием явиться на допрос утром 10 февраля.

20 января Юрия Дешука задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК). Поводом к преследованию стали события 18 января. После оглашения приговора активисту Витольду Ашурку лидчане, пришедшие поддержать земляка, эмоционально восприняли приговор и кричали суде «Позор!». Дешук присутствовал в зале, но, как сообщает БАЖ, работал там журналистом и ничего не выкрикивал. Журналиста освободили 23 января, но дело не закрыли.

3 февраля мужчину вновь задержали, но уже по делу об участии в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП). 5 февраля Лидский районный суд отправил дело на доработку, а журналиста освободили.