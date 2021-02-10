Минский программист получил 4 года колонии за постройку баррикад на Пушкинской; суд шел всего 3 часа

Суд Ленинского района назначил четыре года колонии инженеру-программисту Роману Кононовичу, обвиняемому в участии в массовых беспорядках (статья 293 УК) около станции метро «Пушкинская» в ночь с 10 на 11 августа, сообщает правозащитный центр Вясна.

Согласно обвинению, Кононович «9 августа и в последующие дни принял участие в заранее спланированных массовых беспорядках в Минске». 10 и 11 августа обвиняемый вместе с другими «неустановленными лицами» вынул «не менее четырех металлических прутов с ограждения» и переместил их к баррикадам с целью «облегчения себе и другим участникам массовых беспорядков, создания препятствия для перемещения сотрудников и транспорта ОВД». Действия Кононовича и других участников протестов нарушили движение пяти автобусов и троллейбусов. «Минсктранс» не предъявлял материальных требований обвиняемому.

Роман Кононович в суде не признал вину, заявив, что 10 августа направлялся к тете. Возле Пушкинской он помог незнакомым людям передвинуть ограждение на зеленую зону, чтобы освободить проход и идти дальше.

«При мне никто, включая меня, ограждение на проезжую часть не перетянул. Я продолжил движение к метро "Пушкинская" по тротуару», — говорил Кононович.

В качестве доказательства вины обвинение предоставило фотографию с телефона Кононовича, на которой он держится за ограждение возле станции метро «Пушкинская».

Судья Татьяна Шотик рассмотрела дело Кононовича за три часа: 2,5 часа на судебное следствие, 30 минут на прения. Через два часа после них суд вынес обвиняемому приговор — четыре года лишения свободы в условиях усиленного режима.