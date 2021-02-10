МВД: рогачевец «сливал» данные милиционеров из‑за отказа в трудоустройстве в органы

В Рогачеве милиция задержала 23-летнего местного жителя, который передал личные данные милиционеров местного РОВД в один из телеграм-каналов, сообщает пресс-служба МВД.

На видео, опубликованном милицией, задержанный объясняет свой поступок «обидой» на то, что в августе 2020 года «не смог устроиться на работу в правоохранительные органы». МВД уточняет, что задержанный пробовал устроиться в СК и в милицию.

«Находясь под воздействием деструктивных телеграм-каналов, отправил в редакцию одного из них сведения о личных и служебных автомобилях сотрудников Рогачевского РОВД», — рассказал рогачевец на видео.

По этому факту МВД проводит проверку.