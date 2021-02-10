Сотрудники ДФР пришли с обыском к журналистам Виктору и Галине Малишевским

Сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в квартире журналиста Виктора Малишевского и медиаменеджера Галины Малишевской. Дома был только Виктор Малишевский, после обыска его отпустили.

Виктор Малишевский работает директором департамента коммуникаций в Альфа-банке, раньше он был заместителем главного редактора «Комсомольской правды в Беларуси», главредом «Еврорадио» и редактором OfficeLife.

Обновлено в 13:34. Как рассказала «Еврорадио» соседка журналиста, сотрудники уже уехали и, судя по всему, забрали с собой Виктора Малишевского. Поехал ли с ними сын, неизвестно.

Обновлено в 13:54. Виктор Малишевский на свободе, сообщило «Еврорадио».

Обновлено в 14:18. Галина Малишевская сказала «Белапану», что, по словам ее мужа, сотрудники ДФР приходили «по вопросу моего сотрудничества с "Пресс-клубом"». Изъяли ли при обыске что-либо, она не знает. Малишевская связывает эту ситуацию «с тем, что происходит сейчас со всеми журналистами».

Виктор Малишевский дал подписку о неразглашении, поэтому не может рассказать подробности случившегося, сообщает TUT.BY.