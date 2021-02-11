Мать Романа Бондаренко попросила о личном участии в суде над врачом‑анестезиологом и журналисткой TUT.by

Елена Бондаренко попросила о личном участии в судебном заседании над врачом-анестезиологом Артемом Сорокой и журналисткой TUT.by Катериной Борисевич пишет издание.

«Я считаю необходимым мое личное участие в процессе по делу Артема Сорокина и Екатерины Борисевич, потому что он напрямую касается моего сына», — отмечает Елена Бондаренко. По ее словам, только она может дать согласие всем участникам процесса что-либо говорить, обсуждать, исследовать материалы по поводу состояния здоровья и причин смерти сына.

Она оставила в суде Московского района официальное обращение, что просит о личном участии как мать погибшего, сказала она «Медиазоне».

Елена Бондаренко отмечает, что 2 декабря ее допросили в Генпрокуратуре и подписанный ею протокол есть в материалах дела о смерти Романа. После этого допроса, по словам Елены Бондаренко, следователь попросил ее прийти на допрос по делу Екатерины Борисевич и Артема Сорокина 8 декабря, однако 7 декабря через адвоката передали, что никуда идти уже не надо.

19 ноября Генеральная прокуратура сообщила, что врач «вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса TUT.by, которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко». По версии следствия, Сорокин «разгласил медицинскую тайну», сообщив журналистке, что избитый до смерти Роман Бондаренко не был пьян, а та написала об этом статью. Это опровергало официальную позицию силовиков и Александра Лукашенко — они не раз повторяли, что Бондаренко в вечер драки на «Площади перемен» был нетрезв. В тот же вечер задержали и журналистку издания Катерину Борисевич. Им вменяют разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК).