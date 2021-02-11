Лукашенко: в течение этого года проект конституции будет готов

Проект новой конституции Республики Беларусь будет готов в течение 2021 года, пообещал Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

«Конституцию, третий вариант, мы подготовим. Отвечаю на ваш вопрос прямо: в течение этого года проект конституции будет готов. И он будет в течение года обсужден всенародно, а в начале следующего года, как минимум (я думаю, мы справимся), мы внесем его на рассмотрение всенародного голосования, на референдум», — сказал он.

Лукашенко добавил, что под новую конституцию придется изменить имеющуюся законодательную базу. Кроме того в выступлении он пообещал, что процесс перераспределения полномочий пойдет более интенсивно после ВНС.

«Мы передадим эти полномочия. Но только я попросил население и вас, чтобы вы понимали, что перераспределив полномочия, те, кто их получил, будут принимать решения, но и отвечать за них», — добавил он.

В качестве примера Лукашенко привел то, как поднялись ставки налога на добавленную стоимость на ввоз лекарств и медицинских изделий. По его утверждению, он предупреждал, что лекарства могут подорожать, но в подорожании упрекают его. Лукашенко, по его словам, поручил Комитету госконтроля проверить обоснованность роста цен.

«Ну приняли решение. Это полномочие действительно правительства — ну зачем президенту их тащить?», — произнес он и добавил, что согласно социсследованиям «люди за передачу полномочий от президента к правительству».