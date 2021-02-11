ГУБОПиК отчиталось о задержании жителей Домачево, нанесших на памятник Ленину «надписи оскорбительного характера»

ГУБОПиК задержал пятерых жителей поселка Домачево и ближайших деревень — по версии следствия, они в августе 2020 года черной краской нанесли «надписи циничного и оскорбительного характера» на памятник Ленину, находящийся в поселке, сообщает МВД. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК).

«На монументе также была закреплена лента с незарегистрированной символикой», — добавляет ведомство.

Как утверждает МВД, задержанным от 17 до 19 лет, двое из них не работают, один — студент, а еще двое работают электрогазосварщиком и таксистом.

К сообщению МВД прилагается видеозапись. На ней видно , как неизвестный докрашивает надпись «3%» баллончиком. Кроме того на памятнике в видео заметны надписи « Уходи», «Жыве Беларусь», «Перемен!» и «Лукаш уйди».

Один из задержанных рассказывает на камеру, что в тот день не пил спиртное. На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, задержанный отвечает утвердительно. Еще один задержанный рассказывает, что памятник разрисовывали «не с целью протеста, просто так». На вопрос о том, почему надписи протестные, он отвечает, что «тогда так было модно, но это не несло никакого подтекста».

