В Солигорске задержали Юрия Корзуна, который ранее приковывал себя наручниками в шахте в знак протеста

Рано утром в Солигорске задержали члена стачкома «Беларуськалия» Юрия Корзуна, пишет TUT.by со ссылкой на его жену Екатерина. Сейчас Корзун находится в ИВС, на него составлен протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По словам Екатерины, Корзун пропал после того, как вышел из дома в 6:50.

«Он вышел греть машину, чтобы съездить ее заправить, вернуться домой и отвезти ребенка в школу, но не вернулся. Когда я вышла на парковку, его машина стояла, его самого не было, а на парковке были следы легкового автомобиля, который развернулся и уехал. Поэтому я решила, что либо его задержали, либо он уехал на такси, чтобы заправить канистру, если у него совсем не было бензина. Подождала, как обычно, три часа, по истечении трех часов обратилась в РОВД», — рассказывает она.

В РОВД жене Корзуна сказали, что для получения этой информации ей нужно обратиться лично с паспортом. В свой обеденный перерыв Екатерина поехала туда.

«Мне ответили, что он находится в ИВС по причине части 1 статьи 23.34. Подробностей никаких не знаю. Мои ожидания — суд в течение трех дней. Меньше 15 суток ему никогда не давали», — рассказала она.

По ее словам, других задержаний участников стачки сегодня не было, но в последние три дня некоторых «обзванивали и пытались вручить повестки, а вчера приезжали по месту прописки еще одного человека».

10 сентября 2020 года Корзун приковал себя к горнодобывающему оборудованию и отказался выходить на поверхность в знак протеста. Тогда он требовал «немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко».